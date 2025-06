Grattacieli Fantasma il Comune di Milano chiede a Bluestone 1,3 milioni di oneri mai versati e dà tempo 10 anni ai costruttori per pagare

Milano si trova al centro di un intricato caso di torri fantasma e mancati incassi, con la città che chiede a Bluestone ben 13 milioni di oneri mai versati. Un tempo di dieci anni è stato concesso ai costruttori per saldare i debiti accumulati in un decennio di attese e ritardi. La vicenda mette in evidenza le sfide tra sviluppo urbano e tutela delle finanze pubbliche, aprendo un capitolo cruciale sul futuro della città.

Dieci anni di tempo per riprendere gli oneri che il Comune di Milano – quindi le casse pubbliche – non ha mai riscosso dai costruttori delle torri fantasma, tirate su grazie a una semplice scia e con costi abbattuti. A stabilire il limite temporale col quale Palazzo Marino potrà chiedere i maggiori oneri di urbanizzazione arretrati emerge dal provvedimento con il quale lo stesso Comune ha chiesto alla società immobiliare Bluestone Crescenzago srl un conguaglio da 1.307.425,77 euro per la realizzazione delle Park Towers, le torri di 81 e 59 metri e un terzo stabile di via Crescenzago 105. Un progetto per il quale sono imputati costruttori e progettisti con accuse a vario titolo di abusi edilizi e falso.

