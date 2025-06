Grandi bianchi da invecchiamento | il caso dello chardonnay di Angelo Gaja che ha conquistato i collezionisti

Nel mondo dei grandi bianchi da invecchiamento, pochi esempi riescono a catturare l’attenzione come lo Chardonnay di Angelo Gaja, un vero tesoro per i collezionisti. Mentre i bianchi raramente dominano le aste di prestigio, il confronto tra il Gaja & Rey delle Langhe e il Cervaro della Sala rivela eccellenze che sfidano il tempo, elevando il bianco da semplice vino a simbolo di raffinata collezione e storia enologica.

