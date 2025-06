Grande successo per il Recruiting Day 2025 all' outlet di Vicolungo

Il Recruiting Day 2025 di Vicolungo The Style Outlets ha riscosso un enorme successo, attirando numerosi talenti e aziende del territorio. Un'occasione unica di incontro tra domanda e offerta, che ha visto protagonisti amministratori, giovani e aziende desiderose di scoprire nuove opportunità . La giornata si è aperta con entusiasmo e coinvolgimento, segnando un importante passo avanti per il futuro occupazionale locale. La strada verso nuove sfide professionali è ormai tracciata.

L'evento in numeri: oltre 400 persone hanno risposto al recruiting day circa 40 le offerte di lavoro oltre 30 i brand alla ricerca di personale circa 150 le persone che hanno sostenuto colloqui

