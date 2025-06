Grande successo per il Galà dello Sport Città di Cervia | premiati atleti e squadre

Un grande successo ha caratterizzato la prima edizione del “Galà dello Sport Città di Cervia”, un evento che ha riunito oltre cinquecento appassionati al Club Hotel Dante. Atleti e squadre premiati per le eccezionali performance del 2024, in un’atmosfera di entusiasmo e riconoscimento. La serata ha celebrato il talento e la dedizione sportiva, evidenziando il ruolo fondamentale dello sport nella crescita della comunità locale, consolidando così la sua importanza come motore di valori e passione.

Una serata di grande successo, lunedì al Club Hotel Dante, per la 1^ edizione del "Galà dello Sport Città di Cervia", che ha visto la partecipazione di oltre cinquecento persone. Nel corso dell'evento sono stati dati riconoscimenti agli atleti e alle squadre (segnalati dalle società stesse) che nel corso del 2024 si sono distinti per le performance sportive. Previsti premi per cinque categorie speciali: Campioni del mondo, Carriera sportiva, Campione emergente, Società che lavorano per la valorizzazione dello sport e Sport e Sociale. Per la categoria Campioni del mondo sono stati consegnati riconoscimenti a Matteo Galassi, campione di scherma non presente in sala perché impegnato in questi giorni con la Nazionale agli Europei di scherma a Genova; Marcello e Dario Luciani, campioni di vela che hanno vinto il Campionato del Mondo nel 1993 in Svezia, Erika Magrini, campionessa di karate vincitrice del titolo mondiale nel 2014 in Brasile, Paolo Pambianco ed Enrico Casadei, campioni di tennis che nel 2017 hanno conquistato la medaglia d'oro a Miami al Campionatio del Mondo a squadre Itf Over 50.

