Grande Alice! Bellandi conquista l' oro mondiale a Budapest | battuta in finale Olek

Un'altra straordinaria vittoria per Alice Bellandi, che a Budapest si laurea campionessa mondiale battendo in finale la temibile Olek. Dopo aver conquistato il bronzo a Doha e l’argento ad Abu Dhabi, l’azzurra aggiunge un altro prestigioso oro al suo palmarès, consolidando la sua posizione tra le migliori nel panorama internazionale. Una prestazione che incanta e ispira, dimostrando che il talento italiano può ancora dominare il mondo.

L'azzurra aveva preso il bronzo iridato a Doha nel 2023 e l'argento l'anno scorso ad Abu Dhabi prima di fregiarsi dell'oro olimpico a Parigi. Nell'ultimo atto ko la tedesca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Grande Alice! Bellandi conquista l'oro mondiale a Budapest: battuta in finale Olek

Mondiali Judo, Alice Bellandi oro nella categoria -78kg - Meravigliosa Alice Bellandi ai mondiali di judo in corso a Budapest: l'azzurra conquista il suo primo oro mondiale nella categoria 78kg. Come scrive sport.sky.it

Judo: Mondiali, oro per l'azzurra Bellandi - Alice Bellandi, in questo momento, è campionessa mondiale ed olimpica contemporaneamente. Si legge su napolimagazine.com