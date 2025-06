Graffiata da cucciolo di cane in vacanza turista torna a casa muore per rabbia | Non gli ha dato importanza

Una vacanza spensierata si trasforma in una tragedia quando una lieve graffiata da un cucciolo diventa fatale. La storia di Yvonne Ford, donna inglese dello Yorkshire, ci ricorda quanto sia importante non sottovalutare i morsi e le ferite da animali sconosciuti. Una semplice distrazione può avere conseguenze drammatiche. Continua a leggere per scoprire come questa vicenda ci insegna a prendere sul serio la salute e la sicurezza durante i viaggi.

È la terribile storia di Yvonne Ford, donna inglese dello Yorkshire che è entrata in contatto con un cane randagio durante una vacanza in Marocco senza sapere che l'animale era affetto da rabbia. "Non gli aveva dato molta importanza, prendete sul serio i morsi degli animali" ha dichiarato la figlia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

