Governors Awards | A Tom Cruise l’Oscar alla Carriera!

L’annuncio, arrivato nelle ultime ore direttamente dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ha confermato che Tom Cruise riceverà il prestigioso Governors Award 2025, un riconoscimento che celebra una carriera straordinaria fatta di successi, innovazione e passione. Dopo aver scritto pagine indelebili del cinema mondiale, Cruise viene finalmente onorato con l’Oscar alla Carriera, un premio che consacra la sua influenza e il suo impatto duraturo nel settore cinematografico.

