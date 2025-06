Google Pixel Watch 3 in super offerta | sconto del 45% su AliExpress

Se desideri un smartwatch elegante e all’avanguardia senza svuotare il portafoglio, questa è l’occasione che aspettavi! La Google Pixel Watch 3 Wi-Fi da 45mm è ora in super offerta su AliExpress con uno sconto incredibile del 45%, portandola sotto i 250€. Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica di acquistare il dispositivo dei tuoi sogni a un prezzo imperdibile. Scopri subito il codice coupon e approfitta dell’affare!

Google Pixel Watch 3 non è mai costato così poco nella versione Wi-Fi da 45mm. Scopri il codice coupon per averlo sotto i 250€ L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google Pixel Watch 3 in super offerta: sconto del 45% su AliExpress

