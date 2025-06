Google Gemini 2.5 si allarga | arriva Flash-Lite il modello più economico e veloce

Google Gemini 2.5 si amplia con l’arrivo di Flash-Lite, il modello più economico e veloce mai prodotto dall’azienda. Questa nuova versione promette prestazioni elevate senza pesare sul portafoglio, offrendo agli utenti una soluzione potente e accessibile. Con l’introduzione di Gemini 2.5 Flash-Lite e le versioni stabili di 2.5 Flash e 2.5 Pro, Google rafforza la sua proposta tecnologica. Ma cosa riserverà il futuro di questa serie? Rimanete sintonizzati.

