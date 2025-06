Google fonde Gemini Live e ricerca nella nuova funzione Search Live della AI Mode

Google rivoluziona il modo di cercare con Search Live, la nuova funzione che integra Gemini Live nell’AI Mode. Dopo i test iniziali, l’azienda annuncia ufficialmente questa innovativa feature, promettendo risultati più rapidi e un’interazione ancora più naturale. Con Search Live, Google dimostra di voler mettere l’intelligenza artificiale al servizio di un’esperienza di ricerca più dinamica e coinvolgente. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa evoluzione tecnologica.

Dopo i test di inizio mese, Google annuncia ufficialmente Search Live, portando le potenzialità di Gemini Live all'interno della AI Mode.

Come funziona e a cosa serve Search Live nell'AI Mode di Google; Basta uno swipe per accedere a Gemini Live; partono i test di Search Live nella AI Mode; Come l’AI Mode cambia il modo di cercare su Google.

