Golf terzo Major femminile alle porte | Benedetta Moresco presente al Women’s PGA Championship

L’attesa cresce per il terzo major femminile dell’anno: il KPMG Women’s PGA Championship, che si svolge sui suggestivi green di Fields Ranch East a Frisco, Texas. Tra le protagoniste di questa edizione, Benedetta Moresco si prepara a incantare gli appassionati di golf internazionale. Dal 19 al 22 maggio, le migliori atlete del mondo si sfideranno su percorsi storici e impegnativi, regalando emozioni indimenticabili e segnando un'altra tappa fondamentale nel panorama del golf femminile.

Direzione Frisco, Texas, per il KPMG Women's PGA Championship, terzo Major in programmazione per il golf femminile quest'anno che si disputerà sui green del Fields Ranch East. Per la prima volta giocato nel 1955, l'evento, precedentemente conosciuto come LPGA Championship, nel corso degli anni ha cambiato diverse sedi, prendendo sempre in considerazione, tuttavia, percorsi particolarmente prestigiosi e difficili. Da giovedì 19 a domenica 22 giugno le 156 atlete si affronteranno su un percorso par 72 e lungo 6.038 metri per un totale di 12 milioni di dollari. Nel "Lone Star State" scenderanno in campo tutte e 15 le golfiste che hanno vinto nella stagione attuale insieme a 12 past winner del torneo in questione.