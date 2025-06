Golf Terre di Canossa | Lorenzo Ligabue trionfa al Trofeo Lilt

L'ultima domenica di primavera al Golf Terre di Canossa ha regalato emozioni uniche, tra sole estivo e un percorso in splendide condizioni. Il Trofeo Lilt, simbolo di solidarietà e passione sportiva, ha visto trionfare Lorenzo Ligabue, che con maestria ha chiuso le 18 buche in 73 colpi. Quattro...

L‚Äôultimo fine settimana di primavera al Golf Terre di Canossa √® stato vissuto in un clima tipicamente estivo. Il caldo non ha condizionato il gioco avvenuto su un percorso in ottime condizioni. Sabato i giocatori sono scesi in campo nel Trofeo Lilt, evento che ha unito il gioco alla solidariet√†. Uno strepitoso Lorenzo Ligabue ha vinto completando le 18 buche da campionato in 73 colpi, uno solamente oltre il par del percorso reggiano. Ben quattro i birdie nel suo score e un doppio bogey, alla buca 9, ad appesantirlo. In prima categoria Mauro Biscuoli (37) ha preceduto Kieran Rastelli (34), in seconda Marzio Bacchini ha ottenuto il miglior punteggio netto assoluto, ben 43 punti, risultando irraggiungibile per il bravo Francesco Prati fermatosi a 41. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it