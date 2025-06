Gol Sergio Ramos l’ex Real Madrid sfrutta la disattenzione dell’Inter e porta in vantaggio il Monterrey

Il calcio è spesso teatro di sorprese e momenti di pura emozione, e Sergio Ramos lo dimostra ancora una volta. Lo straordinario difensore spagnolo, protagonista con il suo istinto e determinazione, ha sfruttato un'ingenuità della retroguardia nerazzurra per portare in vantaggio il Monterrey. Un episodio che sottolinea come nel calcio ogni dettaglio possa cambiare le sorti di una partita, lasciando i tifosi senza fiato e alimentando la passione.

Gol Sergio Ramos, lo spagnolo sblocca la sfida tra Monterrey e Inter: grande disattenzione della retroguardia nerazzurra. Si sblocca la sfida tra Monterrey e Inter, ed è ancora una volta Sergio Ramos a lasciare il segno. Con la sua consueta caparbietà e il suo fiuto per il gol, il difensore spagnolo ha regalato ai tifosi messicani un momento di pura gioia. Da un corner ben battuto, Ramos si è elevato al di sopra di tutti, colpendo il pallone di testa e siglando il gol del vantaggio al 25? del primo tempo. Grande disattenzione della retroguardia nerazzurra che si lascia sfuggire completamente l'ex Real Madrid.

