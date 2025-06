God of War il nuovo capitolo è stato rimandato ed è in arrivo anche su Nintendo Switch 2 rivela Jeff Grubb

Il mondo di God of War si prepara a sorprenderti ancora, con un capitolo inaspettato che potrebbe rivoluzionare l’universo di Kratos. Secondo Jeff Grubb, il nuovo progetto è stato rinviato al 2026, ma promette di offrire un’esperienza innovativa, più intima e riflessiva, ambientata in Grecia e in stile metroidvania. Ma c’è di più: su Nintendo Switch 2, il titolo potrebbe diventare accessibile a un pubblico ancora più vasto, aprendo nuove frontiere di gioco e avventura.

Secondo quanto riportato dal noto giornalista Jeff Grubb, Sony Santa Monica Studio è al lavoro su un nuovo capitolo di God of War non ancora annunciato ufficialmente, che però sarebbe già stato rinviato internamente al 2026. I celeberrimo insider ha precisato che non si tratterebbe di un sequel diretto delle ultime avventure di Kratos, bensì di un titolo spin-off in stile metroidvania, con ambientazione greca e un tono più compatto e riflessivo, il tutto con una grafica in 2,5D. Stando alle informazioni in possesso di Grubb, il protagonista di questa nuova avventura non sarà Kratos, ma Deimos, figlio di Ares e Afrodite, e fratello perduto del Dio della Guerra, mentre la storia getterà le sue radici in un periodo antecedente al primo God of War, offrendo ai fan l’opportunità di esplorare le origini mitologiche della saga da un nuovo punto di vista. 🔗 Leggi su Game-experience.it