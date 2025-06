Global Film & Music Festival l’Ischia Family Award al regista Usa Paul Feig e al regista-attore Giovanni Esposito

Il prestigioso Global Film & Music Festival Ischia 2025 si apre con un riconoscimento speciale: l’Ischia Family Award verrà consegnato a Paul Feig e Giovanni Esposito, due artisti tra cinema e teatro che illuminano con leggerezza e talento. La loro capacità di alleggerire la realtà contemporanea è un dono prezioso, rendendo questa serata inaugurale un momento indimenticabile di celebrazione. E così, l’isola verde si prepara ad accogliere un festival all’insegna dell’eccellenza e dell’ispirazione.

Il regista americano Paul Feig e l’attore e regista partenopeo Giovanni Esposito riceveranno l’Ischia Family Award 2025, domenica 6 luglio nella serata inaugurale della XXIII edizione del Global Film & Music Festival in programma sull’Isola verde dal 6 al 13 luglio. “Sarà una gioia onorare due eccellenze apprezzate dalla gente per la leggerezza del loro talento artistico in film che alleggeriscono la cupa realtà contemporanea” dice Tony Renis, chairman-onorario dell’evento organizzato col sostegno della DG Cinema e Audiovisivi del MIC e della Regione Campania. E sarà proprio l’ultimo film di Paul Feig, “Another Simple Favor” (realizzato tra Roma e Capri con Blake Lively, Anna Kendrick, Elena Sofia Ricci, Michele Morrone e Lorenzo Moor), ad aprire il ricco programma di proiezioni previste nella piazza di Lacco Ameno, un teatro all’aperto che si aggiunge alle sale di Forio ed Ischia Porto dove avranno luogo 80 proiezioni a cui si aggiungono altre 120 in streaming (su Mymovis. 🔗 Leggi su Ildenaro.it