Gli Usa valutano se affiancare Israele contro l’Iran | cosa è successo nella Situation Room della Casa Bianca

Gli Stati Uniti stanno valutando con attenzione un possibile intervento a fianco di Israele contro l'Iran, dopo quanto accaduto nella Situation Room della Casa Bianca. Non si tratta di un semplice cessate il fuoco, ma di una vera e propria svolta verso la fine del conflitto tra i due Paesi. Con il rientro anticipato dal G7 e le parole di Trump, la tensione sale: il mondo osserva attentamente quali saranno le prossime mosse degli USA in questa delicata crisi internazionale.

Gli Usa starebbero valutando di entrare nel conflitto tra Iran e Israele: cosa è accaduto nella Situation Room della Casa Bianca. Non un semplice cessate il fuoco, ma una fine " vera" della guerra tra Israele ed Iran. Dopo il rientro anticipato dal G7 in Canada, che ha scatenato la polemica del presidente francese Emmanuel Macron, Donald Trump ha assunto una posizione ancor piĂą netta nei confronti dell'Iran: la richiesta è una resa incondizionata. Secondo i media Usa e israeliani, il capo della Casa Bianca potrebbe decidere di intervenire direttamente nel conflitto, attaccando le installazioni nucleari sotterranee di Teheran.

