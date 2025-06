Gli Urban Myths accendono l' estate a San Fermo | in piazza musica live ma anche street food

Gli urban myths infiammano l’estate a San Fermo, portando musica live e delizie street food in piazza. San Fermo della Battaglia si prepara a celebrare l’arrivo della stagione con una serata all’insegna del divertimento, venerdì 21 giugno in piazza XXVII Maggio. Un doppio concerto e uno stand gastronomico trasformeranno la cuore della città in un vero e proprio palcoscenico di emozioni e sapori da condividere con amici e famiglia. L’evento...

San Fermo della Battaglia si prepara ad accogliere l'estate con una serata di musica e divertimento in piazza. L'appuntamento è per venerdì 21 giugno, in piazza XXVII Maggio, con un doppio concerto e uno stand gastronomico per godersi l'arrivo della bella stagione in compagnia.

