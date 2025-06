Gli Stati Uniti verso una nuova guerra in Medio Oriente

Gli Stati Uniti si preparano a un possibile nuovo conflitto in Medio Oriente, un’incognita che potrebbe ridefinire gli equilibri regionali e globali. La «grande scommessa» di Donald Trump si fa sempre più incerta, tra minacce e strategia militare. In un quadro così complesso, il mondo resta in attesa di un esito che potrebbe cambiare tutto, lasciando aperte domande senza risposta. E allora, come finirà questa delicata partita?

Gli Stati Uniti si avviano verso una nuova guerra in Medio Oriente. E nessuno sa come finirà la «grande scommessa» di Donald Trump. Dopo le avvisaglie di questi giorni e le dichiarazioni del presidente Usa, è la Cnn a dire che la decisione di entrare nel conflitto tra Israele e Iran porterebbe Trump a ripudiare i suoi stessi principi politici. Ma le minacce a Khamenei da una parte e la consapevolezza che le difese aeree di Tel Aviv possono durare al massimo per altri dieci o dodici giorni può portare il presidente alla scelta finale. E a una decisione strategica di importanza fondamentale. Le bombe. 🔗 Leggi su Open.online

L'Iran sta preparando missili ed altre apparecchiature militari per attaccare le basi americani in Medio Oriente qualora gli Stati Uniti si unissero alla guerra di Israele. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti americane. (ANSA). Vai su X

Gli Usa spostano caccia militari verso il Medio Oriente mentre si intensifica la guerra tra Iran e Israele; Trump potrebbe affiancare Israele: L'Iran si arrenda. Idf: colpiti siti produzione armi - Idf: nella notte intercettati tre droni di Teheran sui cieli israeliani; Israele-Iran, ancora esplosioni. Trump valuta entrata in guerra: Teheran si arrenda.

