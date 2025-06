Gli ospiti del centro diurno sul palco va in scena ’Vogliamo imparare a volare’

In questi mesi – racconta l’insegnante – abbiamo visto crescere la fiducia e la passione dei nostri ospiti, che hanno dato vita a uno spettacolo emozionante e autentico. "Vogliamo imparare a volare" è molto più di una semplice rappresentazione: è un inno alla speranza, alla crescita personale e alla voglia di sognare senza limiti. Non perdete questa occasione di condividere un momento di pura magia.

Vogliamo imparare a volare. Si chiama così lo spettacolo che sarà messo in scena dalla compagnia ‘ Girasondoli in Campana ’ domani alle 17.30 alla sala civica di Silla. Gli attori saranno gli ospiti del centro diurno socio-riabilitativo ‘il Girasondo’ e della cooperativa Libertas. Lo spettacolo è nato durante il laboratorio teatrale svolto da Paolo Giuffrida, istruttore e regista dell’opera. "In questi mesi – racconta l’insegnante – abbiamo coinvolto una quindicina di ragazzi e cinque educatori, lavorando sulle 4 stagioni. Per la recita finale abbiamo optato per il lavoro fatto sulla primavera, ed eccoci qua". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli ospiti del centro diurno sul palco, va in scena ’Vogliamo imparare a volare’

In questa notizia si parla di: ospiti - centro - diurno - scena

Il Centro commerciale Castello compie 20 anni: due giorni di festa con torta e ospiti speciali - Il Centro commerciale Castello festeggia un importante traguardo: 20 anni di attività! Per celebrare questa occasione speciale, sabato 17 e domenica 18 maggio si terrà una grande festa con ospiti speciali, brindisi e una deliziosa torta di compleanno preparata dai talentuosi ragazzi dell'Istituto di istruzione superiore.

ARMA DI TAGGIA: "DENSIN UIV MAI ART", MERCOLEDÌ 11 GIUGNO VA IN SCENA LO SPETTACOLO DEL LABORATORIO DI TEATROTERAPIA DEL CENTRO DIURNO DI SANREMO Vai su Facebook

Arma di Taggia: "Densin uiv mai art", mercoledì 11 giugno va in scena lo spettacolo del laboratorio di teatroterapia del Centro Diurno di Sanremo https://imperiapost.it/751441/arma-di-taggia-densin-uiv-mai-art-mercoledi-11-giugno-va-in-scena-lo-spettacolo-d Vai su X

Gli ospiti del centro diurno sul palco, va in scena ’Vogliamo imparare a volare’; Per i quarant’anni dell'associazione Mosaico in scena Il Cassamortaro”; Il Centro Diurno di Sanremo porta in scena le emozioni: uno spettacolo teatrale per raccontare la forza della trasformazione.

Gli ospiti del centro diurno sul palco, va in scena ’Vogliamo imparare a volare’ - Si chiama così lo spettacolo che sarà messo in scena dalla compagnia ‘Girasondoli in Campana’ domani alle 17. Segnala ilrestodelcarlino.it

Lezione di legalità dei carabinieri di Partinico agli studenti di Borgetto e agli ospiti del centro diurno Aias - Gli studenti hanno visitato i locali della nuova caserma, simulato le operazioni di sopralluogo in una scena del crimine ... Riporta msn.com