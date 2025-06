Gli iraniani lontani anni dalla Bomba Dopo l’Iraq un’altra pistola fumante

In un contesto internazionale sempre più fragile, le tensioni tra Iran e Israele si intensificano, alimentando la paura di una nuova crisi nucleare. Mentre alcune nazioni cercano di mantenere la calma, altri vedono segnali che potrebbero portare a un escalation drammatica. L’ultimo episodio, dopo l’Iraq, riaccende il dibattito sulla minaccia reale e sulle decisioni politiche da adottare per garantire la pace. Resta da capire come evolverà questa delicata situazione.

Mentre Israele continua a ripetere che l'Iran si sta rapidamente avvicinando al "punto di non ritorno" del suo programma nucleare, e difende l'operazione Rising Lion come necessaria per impedire a

Il bilancio più grave è stato registrato a Bat Yam, dove un missile ha centrato un edificio residenziale, provocando la morte di sette persone, tra cui due bambini di 8 e 10 anni e di un 18enne, e oltre 200 feriti, mentre si contano ancora tre dispersi

Iran: “Colpita la sede del Mossad”. Trump: “Teheran non potrà mai avere la bomba atomica” - Telefonata Trump-Netanyahu; Iran, l’ultimatum di Trump: «Khamenei si arrenda, sappiamo dov’è». Raid israeliani colpiscono il sito nucleare di Natanz; L’atomica iraniana viene da lontano: chi ha fermato Israele per vent’anni.

La bomba che non c’è: trent’anni di allarmi israeliani sull’Iran - Da Peres a Netanyahu, trent’anni di falsi allarmi: la bomba iraniana sempre “vicina”, ma sempre utile alla politica israeliana ... Lo riporta lanotiziagiornale.it

L'Iran e la bomba atomica: 40 anni di trattative (fino alla mossa di Trump che distrusse l'intesa) - Poi il lungo negoziato, culminato con l'accordo del 2015 voluto da Obama. Secondo corriere.it