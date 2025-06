Gli ingenui auspici di Enzo Tortora.

Nel 1984, Enzo Tortora si scagliò contro l’illusoria rappresentazione della giustizia trasmessa dai telefilm americani come Perry Mason, accusandoli di ingannare gli italiani con immagini troppo ottimistiche e lontane dalla realtà. Con il suo vivo desiderio di verità, Tortora si oppose a quella che considerava un’ingannevole idealizzazione del sistema giudiziario, rivelando un cuore ingenuo ma coraggioso nel mettere in discussione le apparenze e difendere i valori autentici della giustizia.

Enzo Tortora contro Perry Mason. Messa così sembra la parodia di un peplum, un po’ come Totò contro Maciste. Ma vi garantisco che il mitologico duello è avvenuto davvero, quarant’anni fa. “Basta con Perry Mason, basta!” sbottò Tortora intervenendo su Radio Radicale nel settembre del 1984. Era convinto che i telefilm americani avessero ingannato gli italiani, proponendo un’immagine leale e sportiva del rito giudiziario che non aveva nessun rapporto con la farragine inquisitoria dei nostri tribunali, con le loro scartoffie e i loro segreti. Pretendeva che la Rai trasmettesse i processi in diretta: allora sì che i cittadini si sarebbero ribellati. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it