Gli automobilisti viterbesi percorrono più chilometri di quelli di Roma e Milano in media

Gli automobilisti viterbesi percorrono in media ben 249 chilometri in più rispetto a quelli di Roma e Milano. L’Istat ha appena pubblicato un innovativo rapporto sulle percorrenze annuali dei veicoli, offrendo uno sguardo dettagliato su differenze territoriali e caratteristiche dei mezzi. Questa nuova analisi, frutto di un’integrazione avanzata di dati, apre la strada a una comprensione più approfondita delle abitudini di mobilità italiane. Un passo fondamentale per pianificare il futuro della mobilità nel nostro Paese.

L’Istat (Istituto nazionale di statistica) ha pubblicato, per la prima volta, una stima delle percorrenze annuali dei veicoli stradali circolanti, distinti per tipologia, età, tipo di alimentazione, classe di emissione e localizzazione. Questo nuovo indicatore statistico, frutto dell’integrazione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Gli automobilisti viterbesi percorrono più chilometri di quelli di Roma e Milano (in media)

In questa notizia si parla di: automobilisti - viterbesi - percorrono - chilometri

Siamo felici ed emozionati di condividere con voi la copertina ufficiale di Back Home, il grande viaggio della Carovana Europea di Juppiter per il Giubileo della Speranza! Un cammino lungo migliaia di chilometri, fatto di volti, storie, scoperte e scelte corag Vai su Facebook

Gli automobilisti viterbesi percorrono più chilometri di quelli di Roma e Milano (in media); Quanto chilometri percorrono le auto nel Pescarese? I dati; “Lavori Anas sulla superstrada, disagi e danni per cittadini e distributore…”.

Gli automobilisti lecchesi non amano guidare di notte, ma fanno più chilometri dei comaschi - abitudini di quasi due milioni e mezzo di automobilisti clienti di «UnipolSai» che ... Da ilgiorno.it

Automobilista ubriaco, percorre la A27 in contromano per 30 chilometri - Ha percorso ben 30 chilometri in contromano lungo l’A27 a Treviso nella tratta tra il casello di Conegliano e quello di Vittorio Veneto prima di essere fermato dalla Polizia stradale. Lo riporta ecodibergamo.it