Gli appuntamenti archeologici da non perdere a Verona durante il weekend

Se siete appassionati di storia e innovazione, il fine settimana a Verona promette un’esperienza indimenticabile. Dal 20 al 22 giugno, la città si anima con eventi archeologici imperdibili, tra cui la suggestiva Verona Time Machine e il Capitolium in Realtà Aumentata. Scoprite le radici antiche della città in modo coinvolgente e interattivo, vivendo un viaggio nel tempo tra scoperte e tecnologia. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica!

I principali appuntamenti archeologici nel fine settimana dal 20 al 22 giugno a Verona. VERONA TIME MACHINE - Il Capitolium in Realtà Aumentata. Verona riscopre le sue radici classiche grazie alla realtà aumentata! Un’esperienza culturale unica che fonde ricerca archeologica, innovazione. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Gli appuntamenti archeologici da non perdere a Verona durante il weekend

