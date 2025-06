Gli alpaca e altri animali che muoiono di solitudine | quanto c'è di vero e perché succede

Gli alpaca e altri animali sociali non muoiono letteralmente di solitudine, ma l'isolamento può avere effetti devastanti sulla loro salute mentale e fisica. La mancanza di compagnia può provocare stress, depressione e problemi di salute, rendendo il benessere di questi esseri viventi strettamente legato alla socialità. Scopriamo perché per molte specie vivere in gruppo non è solo preferibile, ma essenziale per la loro sopravvivenza.

