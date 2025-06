Gli alberi come ispirazione Il bosco risuona di parole

Gli alberi, maestri di saggezza e testimoni del tempo, ispirano un viaggio tra natura, arte e parola. Il bosco si trasforma in un palcoscenico vivo, dove le voci si intrecciano con il sussurro delle foglie. Torna "Il Bosco Risonante", una stagione di incontri che dal 20 giugno al 5 settembre darĂ nuova vita ai secolari giganti della provincia di Pesaro e Urbino, alimentando la passione per cultura e natura.

Sette alberi monumentali, sette incontri, un viaggio tra territorio, arte e parola. Torna "Il Bosco Risonante", con una seconda edizione che dal 20 giugno al 5 settembre trasforma le piante secolari della provincia di Pesaro e Urbino in palcoscenici per letture, incontri e musica dal vivo. Nata lo scorso anno in occasione di Pesaro Capitale della Cultura, la rassegna promossa da Le Voci dei Libri riprende il filo del racconto tra natura e cultura. La direzione artistica del programma è affidata a Lucia Ferrati e si snoda in tutto il territorio provinciale, con appuntamenti sempre alle 18. Si parte il 20 giugno a Pesaro: il poeta Gianni D’Elia e i flauti di Giuseppe Dal Bianco apriranno la rassegna nel Giardino segreto di Villa Caprile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli alberi come ispirazione. Il bosco risuona di parole

