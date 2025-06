Giustizia tra separazione carriere due Csm e Alta Corte | la riforma in aula al Senato

La riforma della giustizia italiana si apre a una svolta storica: separazione delle carriere dei magistrati, creazione di due distinti CSM e l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare. Un passo decisivo verso maggiore trasparenza e autonomia nel sistema giudiziario, che promette di rivoluzionare il modo in cui la giustizia viene amministrata e tutelata. La sfida ora è convincere il Parlamento a plasmare un futuro più equo e efficiente per la nostra giustizia, perché il cambiamento parte da qui.

(Adnkronos) – Separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti, riforma del Csm con la creazione di due diversi organi di autogoverno e istituzione di un'Alta Corte disciplinare. Sono i pilastri dei disegni di legge costituzionale con le 'Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare', approdati oggi mercoledì 18 giugno, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Giustizia, tra separazione carriere, due Csm e Alta Corte: la riforma in aula al Senato

