Giulia De Lellis come procede la gravidanza | In giro tra ospedali e medici

Non potrebbe essere più felice il momento che sta vivendo Giulia De Lellis, in dolce attesa della sua piccola Priscilla. La bimba arriverà presto e l'influencer sta già organizzando tutto in vista della sua nascita. E aggiorna i suoi affezionati fan sull'avanzamento della gravidanza, tra visite di routine e incontri con i medici in ospedale. Giulia De Lellis, la sua gravidanza e le emozioni legate alla dolce attesa. Non si conosce ancora la data precisa dell'arrivo della piccola Priscilla, ma nel frattempo Giulia De Lellis continua ad aggiornare i fan sull'avanzamento della sua gravidanza. Dopo essersi concessa qualche giorno di relax in Puglia, mostrando le curve della dolce attesa in costume, l'influencer è tornata nella Capitale, raccontando ai follower alcuni dettagli di questo periodo un po' più frenetico, fatto di visite e incontri con i medici.