Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi Manerbio-Salsomaggiore Terme | orari percorso favoriti Altra sfida tra i big?

Pronti a vivere un’altra emozionante tappa del Giro d’Italia NextGen 2025? Oggi tocca a Manerbio-Salsomaggiore Terme, una frazione di 134 chilometri che promette battaglie epiche tra i giovani talenti e i big dello sport. Dopo un inizio tranquillo, si scatena l’adrenalina con salite e sfide decisive: chi si impadronirà della maglia rosa? Scopriamo insieme il percorso, gli orari e i favoriti di questa quarta tappa, un’altra sfida imperdibile nel panorama ciclistico giovanile.

Quarta tappa per il Giro d’Italia NextGen 2025: spazio oggi alla Manerbio-Salsomaggiore Terme. Altra frazione interessante che potrebbe vedere un nuovo scontro diretto tra i big: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. 134 chilometri da percorrere. Dopo una fase iniziale completamente pianeggiante si entra nel vivo a circa 50 chilometri dal traguardo: prima lo strappo di San Vittore, poi l’unico GPM di giornata, Valico di Sant’Antonio (8,2 chilometri al al 5.1%). Occhio anche alla successiva discesa, poi spediti verso il traguardo. ALTIMETRIA. PROGRAMMA. Giro d’Italia Next Gen 2025 – Quarta tappa Manerbio-Salsomaggiore Terme (134km) Orario di partenza: 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi Manerbio-Salsomaggiore Terme: orari, percorso, favoriti. Altra sfida tra i big?

