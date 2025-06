Giro d’Italia Next Gen 2025 | arriva la fuga festeggia Dunwoody Settimo Masciarelli

Il Giro d’Italia Next Gen 2025 regala emozioni intense e sorprese inattese. Nella quarta tappa, a Salsomaggiore Terme, Seth Dunwoody conquista la vittoria più importante della sua carriera, celebrando con un successo che mette in luce il talento emergente del ciclismo giovanile. Mentre il belga Jarno Widar mantiene la Maglia Rosa, nove corridori si sono distinti nella fuga iniziale, dimostrando che questa edizione promette spettacolo fino all’ultimo chilometro.

Ancora una volta niente volata, ma è la fuga a festeggiare al Giro d'Italia Next Gen. La quarta tappa con arrivo a Salsomaggiore Terme vede la più importante vittoria della carriera dell'irlandese della Bahrain Victorious Development Team Seth Dunwoody. Resta in Maglia Rosa il belgo Jarno Widar. Nove corridori sono riusciti ad andare in avanscoperta nella prima fase di gara: si tratta dei francesi Ugo Fabries (UAE Team Emirates Gen Z), Aubin Sparfel (Decathlon AG2R La Mondiale Development Team), Pierre-Henry Basset (XDS Astana Development Team), di Lorenzo Masciarelli (MBH Bank Ballan CSB), del danese Frydkjaer (Lidl – Trek Future Racing), del britannico Ben Wiggins (Hagens Berman Jayco), dell'irlandese Seth Dunwoody (Bahrain Victorious Developement Team), del lettone Sebastian Putz (Red Bull-BORA-hansgrohe rookies), ed infine di Riccardo Biondani (General Store – Essegibi – F.

