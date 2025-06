Giro di vite alla prostituzione in strada | identificate e allontanate 7 giovani tra i 18 e i 30 anni

Un importante passo avanti nella lotta alla prostituzione in strada: ieri, polizia e carabinieri hanno condotto un’operazione congiunta tra via Glomerelli e via Bruno Buozzi, identificando e allontanando sette giovani donne tra i 18 e i 30 anni. Un intervento deciso per garantire maggiore sicurezza e rispetto del territorio. Questo è solo l’inizio di un’azione più ampia volta a tutelare cittadini e lavoratrici coinvolte.

Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 17 giugno, polizia e carabinieri hanno svolto un’operazione congiunta in un’area compresa tra via Glomerelli e via Bruno Buozzi, volta a contrastare il fenomeno della prostituzione. Nel corso dei controlli sono state identificate sette giovani donne, tutte. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Giro di vite alla prostituzione in strada: identificate e allontanate 7 giovani tra i 18 e i 30 anni

In questa notizia si parla di: prostituzione - identificate - giovani - giro

Un'altra settimana di Giro è passata e ancora i dubbi sono tutti lì: Del Toro o Ayuso? Ayuso o Del Toro? Niente di meglio per passare un paio d'ore... Vai su Facebook

Giro di vite alla prostituzione in strada: identificate e allontanate 7 giovani tra i 18 e i 30 anni; Le escort della Gintoneria: Il test di Lacerenza prima di passarle ai clienti. Stefania Nobile le odiava; Bordelli pubblicizzati su internet, denunciate quattro cittadine cinesi: gestivano un giro d'affari mensile di.

Prostituzione: da Thailandia in Italia, scoperto giro - composta da sei thailandesi e un italiano, e di identificare 10 ragazze thailandesi e alcuni transessuali che ... Secondo ansa.it

Prostituzione: sfruttamento giovani cinesi, quattro indagati - La squadra mobile di Pavia ha scoperto un vasto giro di prostituzione, con sfruttamento di giovane donne cinesi, che interessava le province di Pavia, Novara, Torino, Bergamo e Venezia. Segnala ansa.it