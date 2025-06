Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi Heiden-Piuro | orari percorso favoriti Lo Splügenpass sarà lo spartiacque?

Il Giro di Svizzera 2025 fa un tuffo in Italia, regalando emozioni e sfide lungo un percorso di 193,5 km tra Heiden e Piuro. La frazione di oggi si distingue per la sua semplicità apparente, con il Passo dello Spluga come protagonista, segnando l’ingresso tricolore della corsa. Scopri orari, percorso e favoriti di questa tappa cruciale, dove ogni secondo conta e i protagonisti si sfideranno tra suggestivi paesaggi alpini e traguardi mozzafiato.

Il Giro di Svizzera 2025 fa il suo cameo in Italia. Oggi, mercoledì 18 giugno, la quarta frazione della corsa elvetica prevede un percorso di 193.5 km con partenza da Heiden ed arrivo in quel di Piuro, localitĂ della Valchiavenna. Frazione particolare per i corridori, complice la presenza di una sola, ma significativa, asperitĂ : il Passo dello Spluga, valico con cui i protagonisti entreranno nel nostro Paese. Attualmente, in testa alla classifica generale c’è Romain Gregoire (Groupama-FDJ), il quale difende 25 secondi di vantaggio sul connazionale Kevin Vauquelin (ArkĂ©a – B&B Hotels). Bart Lemmen (Visma Lease a Bike) si trova invece al terzo posto con 27 secondi di ritardo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi Heiden-Piuro: orari, percorso, favoriti. Lo SplĂĽgenpass sarĂ lo spartiacque?

