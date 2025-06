Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi Heiden-Piuro | orari percorso favoriti Il Passo dello Spluga può cambiare tutto

Oggi, mercoledì 18 giugno, il Giro di Svizzera 2025 sbarca in Italia con una tappa mozzafiato da Heiden a Piuro, attraversando paesaggi spettacolari e affrontando il Passo dello Spluga. Con 193.5 km di adrenalina pura, questa frazione potrebbe rivoluzionare la corsa e cambiare le sorti della classifica. Resta sintonizzato sulla diretta live e vivi con noi ogni momento di questa emozionante tappa!

Il Giro di Svizzera 2025 fa il suo cameo in Italia. Oggi, mercoledì 18 giugno, la quarta frazione della corsa elvetica prevede un percorso di 193.5 km con partenza da Heiden ed arrivo in quel di Piuro, località della Valchiavenna. Frazione particolare per i corridori, complice la presenza di una sola, ma significativa, asperità: il Passo dello Spluga, valico con cui i protagonisti entreranno nel nostro Paese. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI SVIZZERA DALLE 14.00 Attualmente, in testa alla classifica generale c'è Romain Gregoire (Groupama-FDJ), il quale difende 25 secondi di vantaggio sul connazionale Kevin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels).