Giro di Svizzera 2025 tappa 5 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Il Giro di Svizzera 2025 si prepara a emozionare gli appassionati con la sua quinta tappa, un percorso che promette suspense e sfide epiche. Dalla altimetria impegnativa ai favoriti in gara, ogni dettaglio contribuisce a scrivere una nuova pagina di questa avvincente corsa. Scopri gli orari di trasmissione in TV e le principali anticipazioni di una tappa che potrebbe cambiare le sorti della classifica generale. Resta sintonizzato: lo spettacolo sta per iniziare!

Piuro, 18 giugno 2025 – Il colpo in solitaria di Joao Almeida nella quarta tappa del Giro della Svizzera apre la battaglia per la classifica generale. E sarà spettacolo. Il portoghese ha vinto in fuga, attaccando sul Passo dello Spluga, a Piuro in Valchiavenna, staccando di 40” Oscar Onley, di 42” Ben O’Connor e di 1’00” la coppia di francesi composta da Vauquelin e Gregoire, in un gruppo con anche Alaphilippe, Gall e Castrillo. Nessun italiano tra i primi e il migliore è stato Nicola Conci ventisettesimo a 6’33”. Si è riaperta, dunque, la lotta alla maglia gialla. Gregoire ha mantenuto la vetta con 25” su Vauquelin e 29” su Alaphilippe, dietro c’è O’Connor che incombe a 56” di ritardo e anche Almeida è risalito in settima posizione a 2’07” e nella quinta tappa potrà attaccare ancora. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro di Svizzera 2025, tappa 5: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

In questa notizia si parla di: giro - svizzera - tappa - percorso

Giro di Svizzera femminile 2025, domani il via da Gstaad. Tutte contro Demi Vollering - Domani prende il via il Giro di Svizzera femminile 2025 da Gstaad, un evento imperdibile nel calendario ciclistico.

Giro di Svizzera 2025, Presentazione Percorso e Favoriti Quarta Tappa: Heiden – Piuro (193,2 km) Vai su X

Grande notizia per il ciclismo! Elisa Balsamo ha trionfato nella terza tappa del Giro di Svizzera, portando a casa un'altra vittoria straordinaria. Scopri tutti i dettagli di questa emozionante corsa e il suo percorso verso il successo! Clicca per saperne di Vai su Facebook

Giro di Svizzera - Tappa 4: Heiden-Piuro, percorso e favoriti: si scala il Passo dello Spluga; Giro di Svizzera 2025, Presentazione Percorso e Favoriti Quarta Tappa: Heiden - Piuro (193,2 km); Giro di Svizzera 2025, tappa 5: percorso, altimetria, favoriti e orari tv.

Giro di Svizzera 2025, tappa 5: percorso, altimetria, favoriti e orari tv - Quattro Gpm di prima categoria impatteranno sulla classifica generale nella quinta tappa del Giro della Svizzera: ultima salita con punte del 21% con arrivo a Santa Maria dopo 183 chilometri ... Segnala sport.quotidiano.net

Giro di Svizzera - Tappa 4: Heiden-Piuro, percorso e favoriti: si scala il Passo dello Spluga - Si sale oltre i 2000 metri per raggiungere la cima dello Splugen Pass. eurosport.it scrive