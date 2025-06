Giro di Svizzera 2025 tappa 4 | vince Almeida Ordine d' arrivo e classifica generale

Il Giro di Svizzera 2025 entra nel vivo con la spettacolare tappa 4, dove Joao Almeida scatta sullo Splugenpass e sorprende tutti con una fuga solitaria di quasi 50 km. La sua impresa non solo lo porta alla vittoria di tappa, ma gli permette di risalire in classifica generale, avvicinandosi al traguardo finale con fiducia. Una giornata di grande emozione che promette ancora molte sorprese nel prosieguo della corsa.

Purio (Valchiavenna), 18 giugno 2025 - La tappa 4 del Giro di Svizzera 2025 vede partire ufficialmente l'operazione rimonta in classifica generale di Joao Almeida, che scatta sullo Splugenpass e galoppa in solitaria per quasi 50 km. Il portoghese rimonta su tutti i rivali, arrivando quasi a dimezzare gli oltre 3' di ritardo accumulati già nella prima frazione. Sorride il lusitano, al sesto successo in stagione, ma sorride anche l' UAE Team Emirates-XRG dopo le polemiche nei giorni scorsi tra Mikkel Bjerg e Jan Christen: quest'ultimo, di fatto, lancia lo scatto di Almeida, che fa il resto resistendo ai tentativi di rimonta dalle retrovie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro di Svizzera 2025, tappa 4: vince Almeida. Ordine d'arrivo e classifica generale

