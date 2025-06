GIovedì 19 giugno la Millemiglia attraversa Arezzo e Foiano un giorno da protagonisti nella storia della corsa piu’ bella del mondo

Il 19 giugno 2025, Foiano della Chiana e Arezzo si preparano a scrivere una pagina indelebile nella storia dell’automobilismo con il passaggio della Millemiglia. Un evento unico che riunisce appassionati e curiosi per vivere un giorno da protagonisti, respirando l’emozione di oltre 450 auto d’epoca e un patrimonio di passione e tradizione che si rinnova nel tempo. Un’occasione imperdibile per celebrare la bellezza delle auto d’epoca e la nostra storia.

Arezzo, 18 giugno 2025 – Domani, giovedì 19 giugno, Foiano della Chiana si prepara a vivere una giornata memorabile con il passaggio della 1000 Miglia 2025, la storica competizione automobilistica che porterà nel cuore del nostro borgo oltre 450 auto d’epoca costruite tra il 1927 e il 1957, precedute da oltre 130 Ferrari del Tribute 1000 Miglia. La carovana entrerà dal varco di Porta Cortonese, in senso contrario rispetto alla normale circolazione, per attraversare Piazza Matteotti, raggiungere Piazza Fra’ Benedetto dove avverrà il controllo timbro ufficiale sotto la Torre, e proseguire poi verso Piazza Mazzini, Piazza della Collegiata e infine uscire dal centro da Porta della Collegiata in direzione Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it