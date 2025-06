Giovanni Simeone offerto a Siviglia nell’operazione Juanlu

Il mondo del calcio è in fermento: Giovanni Simeone, protagonista di numerose speculazioni, potrebbe presto approdare al Siviglia. Secondo il quotidiano Marca, già in passato l’attaccante argentino era stato associato ai biancorossi andalusi, e nuove voci circolano con insistenza. La trattativa sembra essere in una fase cruciale, alimentando speranze e attese tra tifosi e addetti ai lavori. Ma quali saranno i prossimi sviluppi di questa intrigante operazione?

2025-06-18 12:20:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Come nelle precedenti finestre di firma, Giovanni Simeone è stato collegato al Siviglia. I Hispans hanno già torto la loro incorporazione faceva un paio di stagioni, ancora con Monchi A capo della direzione sportiva, e lo scorso gennaio il suo nome è venuto alla luce come opzione fattibile per il suo attacco. Tuttavia, questa volta l’approccio è più stretto. A causa della bassa performance offerta da questo corso da Blanquirroja Striker, il resto dei club lo intuiono Nervión Continuano a cercare un marcatore di alcune garanzie. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: giovanni - simeone - siviglia - offerto

Pisa Calcio punta su Alessio Zerbin e Giovanni Simeone per il calciomercato - Il Pisa Calcio punta deciso sul calciomercato per rafforzare la rosa e affrontare la prossima stagione con rinnovato entusiasmo.

Giovanni #Simeone verso un addio al #Napoli? L’attaccante argentino non rientra più nei piani di #Conte e aspetta offerte, mentre il #Pisa ha chiesto informazioni per un prestito. L’ostacolo principale resta l’ingaggio troppo alto per i toscani, rendendo complic Vai su Facebook

Napoli, offerto Simeone al Siviglia per arrivare a Juanlu; Siviglia-Napoli, nell'affare Juanlu può entrare Simeone! Blitz del ds Manna | ESCLUSIVA; Giovanni Simeone al Siviglia? Ritorno di fiamma per l'attaccante del Napoli.

L’ex Cagliari Simeone può lasciare l’Italia: il Siviglia tratta con l’Hellas Verona - Possibile futuro lontano dall’Italia per l’ex attaccante del Cagliari Giovanni Simeone: su di lui c ... Secondo cagliarinews24.com

Verona, Simeone ai saluti: piace anche al Siviglia - L'arrivo di Djuric al Verona è il chiaro segnale che l'anno prossimo Giovanni Simeone non vestirà ... Da fantacalcio.it