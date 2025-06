Giovanni Paolo Bernazzani nell’esecutivo regionale giovanile di Europa Verde

Sabato 14 giugno, Europa Verde ha scelto due giovani leader per il futuro: Leonardo Bertasi e Margherita Mai Huong Piazza sono stati eletti coportavoce regionali di Gev. Questa scelta segna un passo deciso verso una politica più fresca e vicina ai territori, fondamentale in un secolo ricco di sfide ambientali e sociali. Con passione e impegno, i giovani di Gev si preparano a fare la differenza, perché il cambiamento parte da qui.

Sabato 14 giugno sono stati eletti i due nuovi coportavoce regionali di Gev, la giovanile di Europa Verde: Leonardo Bertasi e Margherita Mai Huong Piazza. «Una politica giovane che agisce sui territori – fa sapere Gev - è l'unica strada percorribile in un secolo che sarĂ segnato da sfide.

