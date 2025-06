Giovanni Allevi in concerto alle Terme di Caracalla il 20 giugno 2025

Dopo un lungo e difficile percorso di rinascita, Giovanni Allevi si prepara a incantare nuovamente il pubblico romano alle Terme di Caracalla il 20 giugno 2025. Il maestro, simbolo di speranza e resilienza, ritorna con la sua musica, pronta a emozionare e coinvolgere come solo lui sa fare. Un’occasione imperdibile per vivere un’estate musicale indimenticabile tra note di pura magia. Non mancate a questo evento speciale, che segnerà una rinascita artistica e personale.

Dopo un lungo e sofferto percorso personale, segnato dalla malattia, Giovanni Allevi è pronto a tornare in concerto a Roma. Il compositore e pianista di fama mondiale, capace di incantare platee in ogni angolo del pianeta, salirĂ sul palco delle Terme di Caracalla venerdì 20 giugno, per quello che si preannuncia uno degli appuntamenti piĂą emozionanti dell’estate musicale romana. Un evento speciale, che arriva dopo il successo del tour internazionale di pianoforte solo – giĂ sold out fino alla primavera 2025 – e che per la prima volta vedrĂ il Maestro esibirsi accompagnato dall’ Orchestra Sinfonica Italiana. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Giovanni Allevi in concerto alle Terme di Caracalla il 20 giugno 2025

