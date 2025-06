Giovani ucraini ospiti della Nazionale Femminile

Un giorno di emozioni e solidarietà a Coverciano: giovani ucraini, accolti con calore dalla Nazionale Femminile Italiana, hanno vissuto un momento di speranza e condivisione grazie alla missione organizzata da Claudia Conte e l'Associazione “La Memoria Viva”. Un abbraccio che supera le barriere, rafforzando i valori dello sport come ponte di pace e integrazione. Questa esperienza resterà impressa nei cuori di tutti, testimoniando il potere unificante del calcio.

A Coverciano, un giorno speciale: giovani ucraini incontrano la Nazionale Femminile Italiana. La nuova missione organizzata da Claudia Conte con l'Associazione “La Memoria Viva”. Un abbraccio di sport, solidarietà e speranza ha colorato oggi il Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove venti ragazze e ragazzi ucraini in viaggio in Italia, hanno vissuto un incontro indimenticabile con la Nazionale Femminile Italiana di calcio. Provenienti dalla martoriata regione di Kharkiv, questi giovani – molti dei quali costretti a vivere da oltre tre anni nei bunker a causa della guerra – sono nel nostro Paese grazie alla missione di solidarietà organizzata dall'Associazione “La Memoria Viva”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giovani ucraini ospiti della Nazionale Femminile

