Giovani talenti si esibiscono in occasione della Giornata internazionale della musica

omaggio alla passione e alla creatività dei giovani musicisti, un’occasione imperdibile per scoprire nuovi talenti e vivere una serata all’insegna della musica live. Sabato 21 giugno, Ravenna si anima con note coinvolgenti e suoni emozionanti: non mancate!

Sabato 21 giugno anche Ravenna festeggia la Giornata internazionale della musica con un concerto serale di giovani talenti del corso di Musica d’insieme pop-rock al Polo delle Arti in piazza Kennedy n.7, con inizio alle 21. Il concerto, aperto gratuitamente alla cittadinanza, è organizzato in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Giovani talenti si esibiscono in occasione della Giornata internazionale della musica

