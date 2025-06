Giovani scomparsi nel Piave | 21enne trovato morto l' altro è salvo L?allarme lanciato da un?amica | Sono entrati in acqua e non li ho più visti

La drammatica scomparsa di due giovani nel Piave ha sconvolto la comunità di San Biagio di Callalta. L’allarme è scattato dopo che un’amica, preoccupata, ha segnalato la loro assenza e l’ultimo avvistamento in acqua. Purtroppo, uno dei due ragazzi, un 21enne, è stato ritrovato senza vita, mentre l’altro resta ancora disperso. Una vicenda che sottolinea la pericolosità delle acque e l’importanza della prudenza.

SAN BIAGIO DI CALLALTA (TREVISO) - Scomparsi nel nulla dopo un bagno sul Piave. Vigili del fuoco e carabinieri hanno recuperato senza vita uno dei due amici, un 21enne residente fuori.

