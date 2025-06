Giovani e disinformazione | nasce un piano del governo per leggere con spirito critico

In un’epoca dominata da bufale e fake news, il Governo investe su un piano innovativo per affrontare la disinformazione tra i giovani. Con contributi per 877 scuole, si punta a coltivare spiriti critici fin dai primi anni di scuola, promuovendo una lettura consapevole e professionale dell’informazione. Barachini avverte: è fondamentale educare alla verità, per formare cittadini più responsabili e informati. Un passo decisivo verso un futuro più consapevole e critico.

“I giovani non sanno distinguere informazione professionale da fake news”, il governo stanzia fondi per portare giornali in 877 scuole e lancia l’allarme sulla disinformazione giovanile - In un’epoca dominata da informazioni in tempo reale, i giovani si trovano spesso ad affrontare un mare di notizie senza sapere come distinguere tra realtà e fake news.

