Giovani dipendenti La risposta di Varese è stare sempre in rete | Un territorio avanti

Giovani e connessioni: il territorio di Varese si mobilita contro le dipendenze giovanili, puntando sulla forza della rete. Dopo anni di impegno e con il recente protocollo firmato a giugno 2023, le iniziative si sono moltiplicate, portando a cinque progetti concreti e altri in cantiere. Ieri, Ville Ponti ha accolto un seminario per fare il punto della situazione e condividere strategie efficaci, perché il futuro si costruisce insieme, con azioni concrete e collaborazione.

Contro le dipendenze giovanili la risposta del territorio di Varese è di rete. Un percorso iniziato giĂ da diversi anni, con la firma di un protocollo d’intesa nel giugno 2023 tra enti locali, realtĂ sanitarie e associazioni. Un’attivitĂ che ha portato alla realizzazione concreta di cinque progetti finanziati dalla Regione, cui ne seguiranno prossimamente altri. Le Ville Ponti hanno ospitato ieri un seminario per fare il punto della situazione e pianificare ulteriori azioni di contrasto, a partire dalla prevenzione. "Il territorio è molto avanti: non si tratta di costruire la comunitĂ educante ma di potenziarla e questa è un’altra occasione", ha detto il prefetto Salvatore Pasquariello, che ha fatto da regista a un evento che ha visto la partecipazione di istituzioni pubbliche, forze dell’ordine, magistratura e mondi della scuola, dell’economia, dello sport e del sociale fino ai rappresentanti della Chiesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giovani dipendenti. La risposta di Varese è stare sempre in rete: "Un territorio avanti"

