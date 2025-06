Giovani al via il primo Festival della Restanza e della Tornanza

Giovani e innovazione si sfidano in un evento unico: il primo Festival della Restanza e della Tornanza, che si terrà a Colli del Tronto dal 20 al 22 giugno. Un’occasione imperdibile per riscoprire il valore delle radici e del ritorno alle comunità locali, promuovendo un futuro sostenibile e partecipato. Preparati a vivere tre giorni di incontri, musica e cultura: perché il cambiamento parte dall’identità e dalla passione dei giovani.

Roma, 18 giu. (askanews) – Si è tenuta oggi, nella Sala Stampa di Palazzo Chigi, la conferenza di presentazione del primo Festival della Restanza e della Tornanza, in programma dal 20 al 22 giugno a Colli del Tronto (AP), presso il Parco della Pace. Alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del Commissario Straordinario alla Ricostruzione Guido Castelli e del giornalista e direttore artistico Stefano Zurlo, è stato ufficialmente lanciato un evento che intende porre al centro il protagonismo giovanile, il futuro delle aree interne e la ricostruzione non solo fisica, ma anche sociale e culturale del Centro Italia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

