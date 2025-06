Giovane picchiato in fila alla cassa scoppia la rissa | 7 giorni di chiusura per il Kalhesa

Un episodio di violenza ha scosso il cuore del Foro Italico, portando alla chiusura temporanea del noto locale Kalhesa. Dopo una rissa sfiorata tra clienti, che si è estesa dall’interno all’esterno, il questore ha deciso di sospendere la licenza per sette giorni, come misura di tutela pubblica. Un provvedimento che mira a ripristinare l’ordine e garantire un ambiente più sicuro per tutti i frequentatori.

Dopo una rissa iniziata dentro e terminata all'esterno, scatta la sospensione della licenza. Così ha deciso il questore per il Kalhesa, il locale che si trova al Foro Italico, dove un mese fa alcuni clienti si sono affrontati con calci e pugni scatenando il caos.

