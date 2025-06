Giovane eroe morto nel Logonovo chiesto un riconoscimento al presidente Mattarella

Nella nostra memoria collettiva, i giovani eroi come Aymane Ed Dafali rappresentano il vero volto del sacrificio e della solidarietà. La deputata Nadia Romeo ha portato all'attenzione della Camera il suo esempio, chiedendo un riconoscimento ufficiale al presidente Mattarella per onorare il suo impegno e il suo coraggio. È fondamentale rinnovare il nostro rispetto e gratitudine verso chi, come lui, dà tutto per il bene comune, affinché il suo sacrificio non sia dimenticato.

La deputata Dem rodigina Nadia Romeo, nella giornata di martedì 17 giugno, ha voluto ricordare alla Camera "il sacrificio di Aymane Ed Dafali, il sedicenne di nazionalità marocchina che viveva in Polesine, a Castelnovo Bariano, e che sabato 14 giugno è morto a Lido degli Estensi, cercando di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Giovane eroe morto nel Logonovo, chiesto un riconoscimento al presidente Mattarella

Aymane Ed-Dafali, 16 anni, marocchino . È morto dopo aver salvato una coppia di turisti — un uomo e una donna tra i 20 e i 30 anni — in mare nel Canale Logonovo, tra Lido Estensi e Lido Spina (Ferrara), zona vietata alla balneazione. Si trovava su un p Vai su Facebook

