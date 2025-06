Giostratori di riserva verso il pozzo | si parte

Pronti a dare il via all’evento più atteso? Gli otto giostratori di riserva, provenienti dai quattro quartieri, si muovono verso il pozzo, pronti a innescare la sequenza delle carriere. Con il loro gesto, si darà il via a una tradizione ricca di storia e passione, un momento che unirà e accenderà l’entusiasmo di tutti. La suspense cresce: è l’inizio di qualcosa di davvero speciale.

