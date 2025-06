Giorni di tuono 2 | novità promettenti per il sequel con Tom Cruise

Novità promettenti stanno riaccendendo l’entusiasmo per Giorni di Tuono 2, il tanto atteso sequel del celebre film del 1990 diretto da Tony Scott. Con Tom Cruise e il team NASCAR pronti a tornare in pista, le speranze di rivedere le emozioni di allora diventano sempre più concrete. Un ritorno che potrebbe regalare nuove emozioni e rivivere la passione per lo sport. La strada verso il grande schermo si fa più vicina che mai.

Il seguito del cult sportivo diretto da Tony Scott potrebbe finalmente vedere la luce: Tom Cruise e il team NASCAR ci credono davvero. Nuovi sviluppi riaccendono l'entusiasmo attorno a Giorni di tuono 2, possibile sequel del celebre film del 1990 diretto da Tony Scott. Il lungometraggio originale vedeva Tom Cruise nei panni del giovane e ambizioso pilota Cole Trickle, deciso a imporsi nel mondo della NASCAR. Al suo fianco, un cast d'eccezione composto da Nicole Kidman, Robert Duvall, Randy Quaid, Michael Rooker, John C. Reilly e Cary Elwes. Le prime indiscrezioni sul seguito sono emerse nel novembre 2024, quando è trapelata la notizia di un confronto tra Cruise e Paramount Pictures.

