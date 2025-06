Giornata mondiale del Rifugiato ad Ancona una tre giorni di eventi per conoscere e sensibilizzare

Ancona si anima dal 19 al 21 giugno con una tre giorni di eventi dedicati alla Giornata mondiale del Rifugiato, un'occasione per conoscere, condividere e sensibilizzare la comunità sulla difficile realtà dei rifugiati. Tra incontri, mostre e spettacoli, questa iniziativa promossa dal Progetto Sai invita tutti a scoprire storie di speranza e resilienza, rafforzando il senso di solidarietà e inclusione. Un momento imperdibile per avvicinarsi alle vite di chi cerca rifugio e una nuova possibilità di futuro.

ANCONA – Dal 19 al 21 giugno ad Ancona si svolgerà una serie di eventi dedicati alla Giornata mondiale del Rifugiato, con incontri, mostre, spettacoli e momenti di confronto aperti alla cittadinanza. L'iniziativa è promossa all'interno del Progetto Sai, acronimo che sta per Sistema di accoglienza.

: Giornata Mondiale del Rifugiato 2025 Inauguriamo la programmazione estiva all’aperto dell’#Arena del Cinema Teatro Italia Ancona con un evento speciale: ? PROIEZIONE SPECIALE – “From Ground Zero” Giovedì 19 giugno - h. 21:30 ? INGRESS Vai su Facebook

