Giornata Mondiale del Rifugiato 2025 le iniziative in programma a Putignano

Il 20 giugno, Putignano si anima per celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato, un’occasione per rafforzare i legami di solidarietà e inclusione. Tra iniziative culturali, concerti e momenti di confronto, la città si trasforma in un ponte di speranza e accoglienza. Un evento che invita tutti a riscoprire il valore della diversità e dell’empatia, perché solo insieme possiamo costruire un futuro più giusto e solidale.

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, che si celebra ogni anno il 20 giugno su iniziativa delle Nazioni Unite, la città di Putignano si prepara a un momento dal grande significato sociale, culturale e comunitario. Una giornata di confronto, musica e festa promossa dalla cooperativa.

